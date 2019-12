Enrique Méndez

La marcha convocada en protesta por el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue definida como un éxito , porque por primera vez miles de personas –casi 8 mil, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina– se movilizaron por Paseo de la Reforma y se reunieron en el Monumento a la Revolución, en un acto que devino en apoyo a la familia LeBarón.

Ahí, Adrián LeBarón sostuvo que sería un suicidio colectivo mantener el silencio ante los crímenes en México y resaltó que lo relevante de la fecha no era evaluar la economía, el combate a la corrupción o cuestionar al Presidente, sino la unidad para evitar más violencia.

Unámonos todos antes de que nos maten a todos, por favor , llamó un día antes de que su familia sea recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, anticipó que al concluir el encuentro de este lunes informará del resultado en un mensaje público al mediodía en el Zócalo.

Llamo a las buenas conciencias, a las más valientes, a sembrar vida y a plantarle cara, sin descanso, a cualquier tipo de violencia.

Más tarde, frente al Museo Memoria y Tolerancia, donde la familia convocó a recibir abrazos, expresó que, así como en la película Kingdom of Heaven el rey nombró caballeros para que le ayudaran en la guerra, su familia está dispuesta a contribuir con López Obrador.

Al Presidente le decimos que estamos dispuestos a entrarle a los chingadazos. ¡Yo sí estoy listo para entrar a la guerra!

Sostuvo que cada acto de violencia abre un agujero que destruye el tejido social e insistió en su exhorto a derretir el miedo que nos tiene paralizados. Cada muerte es un pedazo de vida que se apaga dentro de ti, de mí, de todos .

–¿Qué mensaje le darán en la reunión al Presidente? –se preguntó a Julián LeBarón.

–Vamos a preguntarle cómo le podemos ayudar.