Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 2 de diciembre de 2019, p. 4

Durante 2020 se consolidarán los cambios emprendidos por el nuevo gobierno, los cuales garantizarán la transformación del país al punto de que cuando cumplamos dos años de acciones los conservadores ya no podrán revertirlos , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para no ser tan tajante, tendrían que esforzarse muchísimo y pasar mucha vergüenza para retroceder a los tiempos aciagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de los fraudes electorales, del racismo, del desprecio a los pobres, del mátenlos en caliente .

En otro orden, López Obrador consideró que la cooperación en la relación bilateral con Estados Unidos se ha profundizado. Agradeció los gestos de apoyo que tuvo su homólogo Donald Trump en la crisis de violencia generada durante el operativo en Culiacán y tras los lamentables y dolorosos ataques a la familia LeBarón. Ofreció ayuda y respetó nuestro derecho soberano a decidir con independencia y libertad. El gobierno de México cumplirá su responsabilidad de hacer justicia. No aceptamos ningún tipo de intervención, somos un país libre y soberano .

Ante miles de simpatizantes congregados para celebrar el primer aniversario del nuevo gobierno –250 mil, según cálculos de la policía–, con la presencia del ex presidente de Uruguay José Mujica –de quien refirió, no envejece con los años, sino madura–, reivindicó la posición mexicana frente al conflicto en Bolivia: Que se escuche bien y que se escuche lejos, Evo no sólo es nuestro hermano que representa con dignidad al pueblo mayoritariamente indígena de Bolivia, Evo fue víctima de un golpe de Estado y desde México para el mundo sostenemos: democracia sí, militarismo no .

López Obrador pronunció un largo mensaje cuyo colofón fue el papel del pueblo en el impulso a las transformaciones que se realizan. Durante mi larga vida pública y sobre todo en los momentos más difíciles, siempre he tenido un ángel de la guarda que se llama pueblo. Ustedes siempre me han apoyado y me han sacado a flote porque el pueblo es mucha pieza. Al pueblo le debo todo lo que soy, por eso los seguiré escuchando, atendiendo, sirviendo y nunca jamás lo traicionaré .

Prodigó elogios al respaldo popular que ha recibido su gobierno al punto de asumirse sólo como líder, pues yo sólo soy un dirigente. El pueblo es el gran señor, el amo, el soberano, el gobernante, el que verdaderamente manda, gobierna y transforma . Y en esa reivindicación popular apeló nuevamente a Benito Juárez: Con el pueblo todo, sin el pueblo nada .