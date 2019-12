▲ Un integrante de la banda Behemoth. Foto Medios y Media

▲ Restos de la batería de Evanescence. Foto tomada de Internet

La empresa acepta que el error fue no avisar en forma ni detallar a los asistentes lo que estaba sucediendo, cómo se estaba trabajando y de las pláticas para reagendar las presentaciones de Slipknot y Evanescese para el domingo. De acuerdo con nuestro comunicado en redes sociales, cerca de la una de la mañana, en el que se mencionaba que si la evacuación era ordenada y pacífica, las bandas estaban dispuestas a tocar el domingo .

No obstante, parte del público, molesto por la espera, aunado a algunos grupos violentos detectados crearon los principales disturbios, incitando a la violencia al romper puertas, tirando barricadas y sillas, quemando muebles. Casi de manera inmediata subieron al escenario para destruir y vandalizar. Estas acciones imposibilitaron la presencia de las dos bandas mencionadas .

No obstante, el domingo algunos cibernautas detallaron: “A las 2 de la tarde había una fila de por lo menos un kilómetro que daba la vuelta al deportivo; sabemos que no es una zona nada agradable ni mucho menos segura. En la entrada no revisaban los de seguridad, algunos incluso pasaban sin boleto. En la zona general del escenario principal no se oía ni se veía a las bandas. Los precios eran estúpidamente altos; había partes sin iluminación y ahí hubo asaltos, golpes y demás.

La gente era aplastada contra la valla general. Yo estaba hasta el frente con mi novia y mi amigo y no podías moverte, era asfixiante y los de seguridad optaron por abrirla. Esto no fue motivo para que no tocaran las bandas. La gente se empezó a saltar cuando después de una hora Evanescence no salió y nadie del festival explicó algo.

Pero ayer las aguas volvieron a sus cauces. Aunque Phil Anselmo, Evanescence y Slipknot cancelaron definitivamente sus presentaciones –los instrumentos de la primera banda fueron destruidos y la segunda dijo que piensa reprogramar su presencia–, al cierre de esta edición, la empresa afirmó que sí actuarían otros grupos estelares, como Rob Zombie, WASP e In Flames.