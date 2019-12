Juan Carlos G. Partida y Mónica Mateos-Vega

Corresponsal y enviada

Periódico La Jornada

Lunes 2 de diciembre de 2019, p. 9

Guadalajara, Jal., Paco Ignacio Taibo II contempla los 450 metros cuadrados que como director del Fondo de Cultura Económica (FCE) rentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, repletos de compradores que acuden atraídos por la vastedad de obras, los bajos precios, la admiración al escritor o una combinación de todo.

Ahora no hay perlas en las esquinas, no tenemos guirnaldas de colores. Hemos priorizado la exhibición lo mejor posible , dice orgulloso en el pequeño balcón-oficina desde donde se domina el área de exhibición de la editorial.

Decían que no íbamos a venir. Aquí estamos. Gastando la mitad de lo que se gastó el año pasado y sin que se note. Nosotros hacemos libros, ya no hacemos cocteles, cero publicidad; nos quedamos en un hotel más modesto, pero muy decente, tanto los autores como el equipo que vino a trabajar , agrega.

Entrevistado por La Jornada, el historiador y novelista es claro al señalar que existía un despilfarro de recursos en el FCE que debía ser ajustado, y ahora la empresa estatal editorial “gasta 30.5 por ciento menos que el año pasado.

Aquí estamos y no creo que este módulo desmerezca al de ediciones anteriores. Somos diferentes, es cierto, somos una editorial con mucho más fuerza, más preocupada por temas sociales, con mayor presencia en materia de literatura contemporánea que no había en el FCE y con el proyecto de literatura popular Vientos del Pueblo.

–Hay quienes afirman que la presencia del FCE en cuanto a novedades y autores en la FIL es muy baja comparada con la que tenía antes. ¿Usted qué dice?

–Disminuyó la presencia de autores porque lanzamos muchas de nuestras novedades entre septiembre y octubre en el Zócalo, en Monterrey y Oaxaca, eso disminuyó la posibilidad de lanzar más novedades aquí en Guadalajara, pero yo diría que no está mal. Hay 19 autores con los jóvenes de Tierra Adentro. Nosotros no censuramos, digan lo que digan algunos que hablan por hocicones, nosotros no censuramos, seguimos publicando y reditando si los contratos están vivos.