Lunes 2 de diciembre de 2019

Guadalajara, Jal., La escritora estadunidense Siri Hustvedt (Minessota, 1955), premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, dice que para imaginar el futuro es necesario recordar el pasado.

Esa es la idea que sustenta su reciente novela, Recuerdos del futuro, la cual será presentada mañana por Elena Poniatowska, en el contexto de la 33 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

La memoria y la imaginación pueden ser formas para vencer traumas del pasado, sobre todo cuando hacen uso de la ficción, más cercana a la verdad que un recuento documental, añadió la narradora a propósito de su obra, en la que el protagonista hace una revisión del pasado o lo rescribe a través de la distancia del presente para vencer el trauma de un asalto sexual.

En conferencia de prensa, explicó que si bien se considera feminista, “no soy tan arrogante para pensar que estoy haciendo una revisión del canon, pero creo que de manera colectiva éste está siendo revisado, que las autoras que faltaban o estaban omitidas en la literatura se están redescubriendo.

“Es el caso de la filósofa y escritora Margaret Cavendish (1623-1973), gran ejemplo de alguien que no estaba completamente perdida pero se le ridiculizó, no se le tomó en serio, la vituperaron, incluso alguien a quien yo adoro, Virginia Woolf, quien no pudo comprender los textos de Cavendish.

“Woolf no sabía mucho sobre la filosofía del siglo XVII y los debates que ocurrían en ese tiempo; no entendió las discusiones que en ese momento se dieron sobre el cuerpo. Fue hasta finales de los años 70 que los académicos en la literatura comenzaron a escribir sobre los trabajos de Cavendish (quien acuñó gran número de obras, en las que deja constancia de su pensamiento liberal y la lucha por el reconocimiento de la mujer).