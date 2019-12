Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2019, p. 34

En América Latina (AL) cada año mueren 50 mil personas víctimas del Sida, pese a que en su mayoría son casos prevenibles, pues se trata de pacientes que llegan a atención médica en fases muy avanzadas de la enfermedad, afirmó Miriam Ruiz Mendoza, directora general de Prevención y Pruebas Rápidas en América Latina y el Caribe de la AIDS Healthcare Foundation (AHF), una de las organizaciones más importantes en la prevención, detección y tratamiento de este mal.

En el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora cada primero de diciembre, destacó que hoy sabemos que una persona que está en tratamiento tiene carga viral indetectable, por lo que puede vivir muchos años, e incluso, alcanzar un estado intransmisible de este padecimiento .

Respecto al incremento de contagios en adolescentes y jóvenes en México, señaló que no sólo hay una grave crisis de educación sexual, tampoco hay un acceso adecuado a métodos anticonceptivos, y en particular de condones .