eseamos reflexionar sobre un tema de actualidad en un partido político mayoritario en México, sin pretender dictar cátedra sino sugerir humildemente algunas reflexiones que tienen sólo pretensión de verdad (la verdad se alcanza posteriormente cuando hay consenso en la comunidad a través de argumentos racionales).

Pareciera que la encuesta es una metodología que surge para evaluar la opinión o tendencia del mercado, por medio de la cual la mercadotecnia puede manejar la intención de compra de una comunidad (encuesta que en realidad se dirige a las preferencias de individuos que tienen ciertas inclinaciones como posible comprador, y no meramente necesidades, ya que el deseo del que no tiene solvencia, es decir dinero, siendo pobre, se deja fuera de la evaluación). La metodología puede usarse en política para conocer de antemano tendencias en elecciones futuras. Pero como tal no es una institución política sino económica, cuantitativa, con pequeño margen de error si se siguen las leyes estadísticas. Tiene el inconveniente en su uso político que coloca, entre la evaluación cuantitativa del ciudadano o elector y el que recibe el resultado para, por ejemplo, elegir un representante, dos mediaciones inesperadas. 1, La empresa privada que efectúa la evaluación, y 2. El manejo que pueden hacer del resultado elites políticas interesadas, lo que puede producir desconfianza en el electorado, de las bases del partido político por ejemplo, restándole legitimidad. Esta cuestión de la legitimi-dad coloca ahora a la encuesta en el campo político (aunque su origen nacía en el campo económico).

La legitimidad no surge sólo de la mayoría cuantitativa, sino del estado de la conciencia colectiva que admite como válido lo que es resultado de la participación (concreta, secreta e individual) de todos los interesados de la comunidad de manera igualitaria (en cuanto a los derechos). Si se cumple esa condición la comunidad otorga legitimidad al acto de elección, por ejemplo, de un representante o autoridad. La legitimidad es el resultado de la participación empírica de cada ciudadano (que puede elegir representantes ya que 130 millones de ciudadanos no pueden reunirse empíricamente para debatir sobre las resoluciones concretas que deben tomarse) y por ello otorga legitimidad al representante elegido. Si se interpone un cuerpo extraño no político, como la empresa encuestadora, comienza a perder fuerza la convicción subjetiva del elector, porque por ejemplo puede imaginar que la tal empresa falsifica los resultados según su conveniencia, o siguiendo la consigna de algunos de los que han decidido cuál empresa efectuará la evaluación, que puede ser más fácilmente modificada que en el caso de una elección directa a la vista comprobable de los interesados.