Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2019, p. 13

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El cadáver de la migrante haitiana Marie Lovelly, quien murió el pasado 12 de octubre en Tapachula, Chiapas, por broncoaspiración, permanece en el Servicio Médico Forense, ubicado en esa ciudad fronteriza, pues su compañero de vida, Jean Jonas Monnier, no tiene dinero para sepultarlo.