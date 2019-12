Con respecto a los actos calificados como vandálicos en el contexto de las movilizaciones de mujeres, Barrera consideró que en realidad “se trata de una manifestación de la grave crisis por feminicidios que no encuentra las soluciones contundentes que se requieren y que nos ha orillado a decir ‘ya basta’, porque nuestras vidas están en riesgo”.

Es muy evidente que el feminismo está saliendo de los grupos pequeños con trayectoria de lucha y está alcanzando a mujeres muy jóvenes que se movilizan porque se sienten en riesgo. El llamado de ayer (viernes) no fue convocado por una sola colectiva; fue muy orgánico y es indicativo de que el discurso se está ampliando , señaló Lulú Barrera, integrante de Luchadoras MX.

Por su parte, Alejandra Sepúlveda, de la organización feminista Pan y Rosas, coincidió en destacar el éxito de la convocatoria al performance, el cual forma parte de un movimiento a escala mundial, con expresiones masivas en paí-ses como Argentina, Chile, Estados Unidos, Francia y México.

Lo de ayer (viernes) no me lo esperaba y marca el hecho de que las mujeres ya despertamos. Tenemos que cuestionarnos hacia dónde queremos llevar este descontento, esta rabia, y muestra un punto de no retorno en la lucha contra la violencia , añadió.

Para Sepúlveda es necesario ver que las agresiones en contra de las mujeres también son producto de un modelo económico y social que las expone a la precariedad laboral y a ver coartado su derecho a decidir sobre sus cuerpos, por lo que debe hacerse una denuncia profunda sobre las bases estructurales de sociedad patriarcal que perpetúa el Estado mexicano.