Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2019, p. 10

El PAN convocó a sus militantes a acudir hoy a la marcha contra López Obrador, para exigirle dar resultados y que cumpla lo que ofreció . Por su lado, el PRD se dividió y una parte dijo que su participación en la manifestación es para pedir al mandatario que rectifique, mientras la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) anticipó que no estará en dicha protesta.