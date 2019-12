Destaca el caso de Morena porque en su sitio de Internet no aparece ese dato ni la mayor parte de la información que por ley debe dar a conocer. Su portal remite a la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde tampoco hay datos al respecto.

De hecho, Morena es el partido más multado por el Instituto Nacional Electoral por no cumplir con sus obligaciones de transparencia. Este incumplimiento se da, pese a que tiene los recursos económicos para poder construir un buen sitio de Internet. En 2019 tuvo el financiamiento público más alto de todas las fuerzas políticas al llegar a mil 600 millones de pesos.

A su vez PRD, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano tienen en sus portales los tabuladores de remuneraciones de sus trabajadores y de algunos de sus funcionarios, pero no incluyen en el listado a sus dirigentes nacionales.

No existe tampoco explicación de las razones por las cuales no se da a conocer el monto de sus salarios. En el PRD se dijo que los puestos directivos son honoríficos y quienes los ocupan no perciben sueldo. Dado lo anterior, no son incluidos en el tabulador.