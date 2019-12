Luján afirmó que en el artículo 38 y 34 del estatuto de Morena se especifica la posibilidad del Consejo Nacional de convocar al congreso. Ello en contraste a las afirmaciones que ha hecho Po-levnsky en el sentido de desconocer estas facultades.

El artículo 38 plantea claramente que hay tres formas de convocar a un Congreso Nacional extraordinario y ayer se cumplió con una de esas, afirmó.

Más tarde, Polevnsky insistió en que no pueden aprobar (la convocatoria). Primero, porque no existen dentro de Morena los consejos ampliados, y (segundo) porque para aprobar algo hay que tener mayoría de consejeros y no los había. Además, hay que citar en apego estricto al estatuto y como nada de esto hubo, no tiene validez , y previó que sea hasta marzo que pudiera llevarse a cabo el Congreso Nacional.