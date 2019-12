En octubre pasado, ante funcionarios de Estados Unidos, el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, señaló: Fue necesario rediseñar las instituciones de seguridad porque las que tenemos eran insuficientes, un cuerpo de seguridad corrupto (la Policía Federal) no le daba capacidad al Estado para hacer eficaz el combate a la inseguridad .

Sin embargo, entre los retos está la captación y entrenamiento de más de 70 mil aspirantes a guardias, además de la transferencia de agentes de la Policía Federal a la nueva corporación para disminuir los índices de violencia y de homicidios dolosos, ya que miles de ellos altamente capacitados en investigación de gabinete y campo, así como en operaciones de alto impacto, no han concluido su proceso de adscripción, reconocen integrantes del gabinete de seguridad.

En ese encuentro, realizado el 3 de octubre, el funcionario reconoció que el problema del tráfico de armas agrava la violencia, porque cada día se fortalece la capacidad de fuego de las organizaciones criminales del país, particularmente las dedicadas al narcotráfico, y por acuerdos internacionales el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional tienen limitados los calibres que les es permitido utilizar en zonas urbanas y zonas rurales, restricción que por supuesto no tiene el crimen organizado. Consecuentemente, el crimen organizado tiene mayor capacidad de fuego que las fuerzas federales; es una auténtica tragedia, porque ellos disparan con equipos pues que los ponen en desventaja, no me detengo en eso .

En ese contexto, mandos de la SSPC indican que alrededor de 5 mil agentes siguen inconformes con su transferencia a la Guardia Nacional e intentan ser considerados en el programa de retiro voluntario, obteniendo así un beneficio económico que según los elementos no tendrán al incorporarse a la nueva policía, la cual, al mes pasado, contaba con 70 mil integrantes distribuidos en todo el país, y que van de los 520, como es el caso de Aguascalientes –entidad con el menor número–, hasta los 8 mil 472 en el Estado de México (con la mayor cifra de agentes).

A un año de gobierno, según estadísticas oficiales, el robo de combustible –tomado como un ilícito de gran impacto en los ámbitos económico, social y de seguridad– ha disminuido de 40 mil a 4 mil barriles diarios, gracias al cambio de estrategia.

En cuanto a homicidios dolosos, este es el año en que se ha registrado el mayor número de víctimas, ya que al cierre de octubre se contabilizaron 29 mil 574 casos en el país.