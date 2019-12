Agregó: Termino diciéndoles a nuestros adversarios que no son nuestros enemigos, que se serenen, que se tranquilicen. Es buena la pasiflorina, en té, y además los respetamos mucho, los queremos mucho, no le hace que se piense distinto, estamos viviendo en el mismo país, todos somos mexicanos .

Zumpango, Méx., En la víspera de cumplirse el primer año de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus adversarios a serenarse, y les recordó que ya se reformó la Constitución para que en el país haya revocación de mandato, de ahí que no hay necesidad de usar la fuerza.

En momentos en que algunos grupos llaman a manifestarse este domingo en contra del gobierno, el Presidente explicó que en toda la historia de México, y así va a seguir , ha habido dos agrupamientos: los conservadores y los liberales. Lo que tenemos que procurar todos , consideró, es que haya un auténtico estado de derecho y democracia .

No hay necesidad de la fuerza