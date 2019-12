Sergio Ocampo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2019, p. 28

Chilpancingo, Gro., Alfredo N , de 17 años, fue capturado en Toluca, estado de México y llevado a un campamento del crimen organizado en el municipio de Zirándaro, Guerrero, donde le dijeron que sería entrenado para un combate, pero logró escapar por que estaba en el baño cuando sus secuestradores salieron huyendo ante la llegada de la Guardia Nacional.

Contactado por La Jornada, el joven narró la pesadilla que vivió los 15 días recientes en los pueblos serranos de Zirándaro. Relató que el 15 de noviembre él y cuatro amigos regresaban de una fiesta de 15 años; caminaban por la colonia San Buenaventura de Toluca.

“Tomamos unos tragos, y cuando regresábamos a nuestras casas, una camioneta se paró junto a nosotros y hombres armados nos subieron y nos pusieron capuchas. Nos llevaron a una casa, ahí nos las quitaron; vimos a otro chavo (Carlos) que era de Tejupilco (estado de México). Después nos volvieron a tapar, nos subieron a otro vehículo y nos llevaron a Guerrero.

“Creo que llegamos a un pueblo el 16 de noviembre, “nos llevaron a una casa donde llegaban camionetas grandes sucias y me ponían a lavarlas. Como a los cuatro días me dieron una fornitura y un arma tipo ametralladora. Nos dijeron que nos iban a entrenar para una batalla .

Ayer, cuando estábamos en un pueblito, creo que Las Pilas, “llegó el gobierno (la Guardia Nacional y la policía estatal), yo estaba en el baño y cuando salí ya ninguno de mis compañeros estaba. Al ver las camionetas del gobierno me quité todo lo que me habían dado y las dejé recargadas en un árbol, caminé hacia ellos, les pedí ayuda. Les dije que venía de Toluca y me dijeron que me iban a ayudar y me llevarían al Ministerio Público para que pudiera contactar a mis familiares.