Dan Moldea, periodista, escritor y experto en el caso Jimmy Hoffa, declaró en una entrevista para The Daily Beast, que tuvo un desacuerdo personal con De Niro en Washington, advirtiéndole que rechazara participar en la película, precisamente, por su faltar de rigor histórico .

El guion de El irlandés, escrito por Steven Zaillian, está basado en la biografía Jimmy Hoffa: Caso cerrado (Editorial Crítica). En el libro, el autor Charles Brandt se entrevistó con el ex mafioso Frank Sheeran, que interpreta Robert De Niro en la película, quien afirmó haber asesinado a Hoffa disparándole en la parte posterior de la cabeza, cometiendo el crimen en una casa en el noroeste de Detroit.

Madrid. Las películas basadas en hechos reales suelen ser blanco de críticas por su falta de precisión histórica, como por tomarse ciertas licencias creativas. El irlandés, el nuevo filme de Martin Scorsese, no ha sido ajeno a los comentarios que tachan a la cinta de ser un relato falso . Su protagonista, Robert De Niro, no ha dudado en defender férreamente el largometraje.

Realmente, el cadáver de Hoffa nunca ha sido encontrado y no se hallaron restos de sangre en la casa donde Sheeran dijo haber acabado con él.

Dan es un escritor muy respetado. Lo conocí en Washington por un asunto de escritores, en el que se reúnen todos los años. Dijo que nos estaban engañando, pero a mí no me tomaron el pelo , declaró Robert De Niro en una entrevista para Indiewire. Él es una autoridad sobre el caso Hoffa y también en temas semejantes; no tengo ningún problema con las personas con las que estoy en desacuerdo , explicó el actor.