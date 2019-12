L

as primeras imágenes de Historia de un matrimonio (Marriage story, 2019), del realizador neoyorquino independiente Noah Baumbach (Historias de familia/The Squid and the Whale, 2005), son deliberadamente engañosas: aluden a los momentos más felices de una unión conyugal, referidos en paralelo por cada uno de los esposos, antes de ultimar los trámites de su separación definitiva. Frente al consejero de parejas que insiste en limar las asperezas y procurar una reconciliación providencial, cada cónyuge presenta en un escrito nostálgico los rasgos más amables del ser querido que se ha convertido en un extraño. Charlie (Adam Driver), el marido, no tiene reparos en que se lea en voz alta su balance generoso; Nicole (Scarlett Johansson) escatima el último gesto amistoso hacia su ex compañero sentimental. Un cúmulo de agravios, supuestos o reales, ha vuelto el asunto no negociable. La pareja tiene un hijo de ocho años, Henry (Azhy Robertson). De no estar por medio en el litigio la custodia problemática de ese niño, el divorcio formal habría sellado, en un solo día, el irreparable distanciamiento afectivo.

¿Y cuáles son los agravios que para Nicole, más que para Charlie, son imperdonables? El esposo como un exitoso director de teatro neoyorquino que estimula la carrera artística de su mujer, actriz californiana medianamente triunfante, para dejarla luego varada profesionalmente y comprometida con su nueva vocación de madre. Un agravio común, y de responsabilidad en principio compartida, pero que en Historia de un matrimonio se plasma también como un delicado asunto de disparidad de género. La abogada de Nicole lo deja claro: desde la inmaculada concepción de María hasta estos días nuestros de laicidad casi perfecta, es sobre la mujer donde recae, de modo abrumador, el irrenunciable deber de sacrificar su propia vida en aras de una armonía familiar perfecta. Entre los agravios que comprometen la custodia del niño Henry, figuran, para Charlie, el descuido de una infidelidad ocasional o la negligencia del olvido del cinturón de seguridad en un auto; en el caso de Nicole, una supuesta adicción al alcohol, derivada de una vocación frustrada, es sólo el inicio de la serie de faltas cuya gravedad queda por determinar.

Más que en cualquiera de sus películas anteriores, el tema recurrente del desencuentro sentimental en una pareja tiene en Historia de un matrimonio su expresión más elocuente y compleja. Las actuaciones impecables de Johansson y Driver confieren gran intensidad dramática al asunto, y con la variedad de sus registros histriónicos vuelven muy atractivo un relato que, en palabras del director, combina drama de tribunales, comedia bufa y teatro musical. El profesionalismo de los protagonistas les permite transitar con enorme soltura de situaciones extremadamente tensas, donde cada uno profiere las frases y los insultos que para el otro debieran ser imperdonables, a momentos de un humorismo desconcertante, al punto de que el primer testigo del drama, el espléndido niño Henry, y con él muchos espectadores, no aciertan a medir los capitales de rencor y despecho, conmiseración y ternura, que albergan y combinan Nicole y Charlie en cada una de sus ríspidas disputas.