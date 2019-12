Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2019, p. 21

Componer las condiciones laborales, deterioradas por décadas de desgaste del salario y aumento de la informalidad, no es algo que pueda lograrse en el corto plazo, afirman especialistas. En el primer año del nuevo gobierno se ha registrado un incremento al minisalario que multiplicó por cuatro el de la inflación, y 11 meses en que las revisiones contractuales se han saldado con aumentos superiores a los de los precios. Se mantienen los niveles de informalidad y un ligero repunte de la tasa de desempleo, según datos oficiales.

El mercado laboral se ha comportado en línea con el estancamiento de la economía. No ha reflejado mejoras ni deterioros considerables en el último año, reportaron especialistas. Informalidad, desocupación y creación de empleo formal siguen la misma tendencia que traían el año pasado .

Al centro, el mayor pendiente que se arrastra es la informalidad, en la que se encuentran seis de cada 10 trabajadores mexicanos, y un salario que por 30 años perdió más de 70 por ciento de su poder adquisitivo, sin que los incrementos, hasta ahora, puedan regresar valor, explicó Berenice Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas.

En noviembre de 2018, bisagra del cambio de administración, la desocupación estaba en 3.2 por ciento y en octubre anterior pasó a 3.65. La informalidad, de 57.1, bajó a 56 por ciento, y la subocupación subió de 7.1 a 7.5 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El promedio del empleo formal va en 20 millones 405 mil 525, por arriba de los 19 millones 982 mil 627 con que medió el año pasado. Pero, reflejo de lo que sucede por actividad económica, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social exhibe que el empleo formal en la construcción y las industrias extractivas ha caído en 21 mil 968 y mil 818 puestos, respectivamente.

El cambio amplio es el incremento de 16 por ciento al salario mínimo este año, que dio pie a que las revisiones contractuales avanzaran más que la inflación, la cual se desaceleró a lo largo de 2019, apuntó, por separado, Miguel Calderón Chelius, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla.

En la frontera norte del país, al duplicarse el salario mínimo, algunas empresas pretextaron que no se podrían pagar los incrementos. Esa situación no espera para 2020, dado que el incremento de 5 por ciento que se pide para el año próximo apenas servirá para que no pierdan valor las nuevas remuneraciones.

De acuerdo con Berenice Ramírez, el mercado laboral debe leerse de manera histórica. Moverlo de la tendencia acumulada por años no se prevé en el corto plazo. Viene de cuatro décadas con deterioros estructurales muy profundos. Componer eso requiere tiempo , expresó.

El mercado laboral mexicano tiene muchos años deprimido. Las personas no cuentan con acceso a seguridad social y es una situación que ha venido tolerando el gobierno , agregó.

La narrativa que amalgama esto es hacer competitivo al país para la inversión –la rentabilidad para el sector empresarial–, anclado en restar a los trabajadores.