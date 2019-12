De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2019, p. a11

El ex receptor de los Jaguares de Jacksonville, Terrelle Pryor, que se encuentra en agencia libre, está en condiciones críticas en un hospital tras ser apuñalado la madrugada del sábado. Pryor, de 30 años, se encontraba en su casa de Pittsburgh cuando recibió varias heridas de arma blanca en el pecho y hombro. Hay una mujer detenida por la policía, reportó Espn. Luego de ser sometido a una cirugía, sus familiares y amigos esperan las siguientes horas. En septiembre pasado, el receptor fue cortado por Jaguares y no ha jugado en esta temporada en la Liga. Pryor llegó a la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) en 2011 y fue contratado por Raiders de Oakland, Cafés de Cleveland, Pieles Rojas de Washington, Bills de Búfalo y Jets de Nueva York. La policía informó que recibió una llamada de auxilio en la que pedían ayuda y se detuvo a una mujer sospechosa y no se ha emitido más información.