Me motiva que quiero trascender, hacer cosas grandes como los mexicanos que la están rompiendo en Europa , afirmó el jugador de las fuerzas básicas de Pachuca. No siento presión, sino motivación para seguir adelante como Lozano, que está con el Nápoles y con la selección mayor .

Eugenio Pizzuto, capitán de la selección mexicana Sub-17 que fue subcampeona en el Mundial de la categoría, no quiere ser una promesa más en el futbol nacional. El mediocampista dejó claro que aspira a emular los pasos de Hirving Lozano y destacar en Europa para romper con la historia que vivieron jugadores de generaciones anteriores que destacaron, pero su brillo no llegó ni a Primera División.

Su historia recuerda a la de los tricolores que en 2011 se coronaron en tierras mexicanas en la misma división, pero pocos apenas llegaron al máximo circuito del balompié. Pizzuto es consciente de la posibilidad de quedarse a medio camino, pero aseveró que para evitar ese recorrido la mentalidad es pieza clave.

Es diferente la mentalidad que tuvieron otros (jugadores), en lo personal no digo que no pueda pasarme, pero siento que no será así, voy a seguir por el mismo camino que me ha hecho llegar hasta donde estoy , sostuvo.

El mediocampista respalda sus aspiraciones en el trabajo que hace en la cancha y en la nacionalidad mexico-italiana que tiene, al apuntar que le daría más posibilidades de ser considerado por un club europeo al no tener que utilizar una plaza de extranjero.