Domingo 1º de diciembre de 2019, p. a12

Es el disco de mi vida , reconoce Joaquín Sabina en este libro sobre 19 días y 500 noches, obra capital en la historia de la música española que Juan Puchades disecciona en Sabina fin de siglo, con la colaboración inestimable de los recuerdos del propio cantautor, del productor Alejo Stivel y de otros de los principales implicados en su creación. La Jornada ofrece a sus lectores un fragmento del libro incluido en la colección Elepé, con permiso de la editorial Efe Eme

1. Entre amigos y enemigos

A Joaquín se le caían las letras de los bolsillos. Las canciones se nos caían de los bolsillos, de tantas que había en esa época. Funcionábamos con un afán compositivo tremendo, y con exuberancia de temáticas, de letras, de músicas, de todo. Era una época maravillosa . De modo tan gráfico suele definir Pancho Varona cómo era la década de los noventa para Joaquín Sabina. En permanente estado creativo y dando forma a un repertorio sin igual, apoyado en lo musical por el mismo Varona, por Antonio García de Diego o por colaboradores ocasionales.

La racha venía de lejos, desde mediados de los años 80, cuando halló un oficio inexperto–siempre insiste en que lo de la música no estaba en sus planes iniciales–, y asumió que con él podía dar salida a sus inquietudes poéticas y, ya puestos, parárselo bien. En aquel tiempo, como comenta Varona, ni siquiera esperábamos escribir canciones que tuviesen la mínima trascendencia. Es decir, no pensábamos que se iba a liar la que se lió después con la figura de Joaquín, nosotros éramos unos chicos de barrio a los que nos gustaba mucho subirnos a un escenario y hacer música, pero sin más pretensiones. Bueno, con la pretensión de componer canciones para grabar un disco y que ese disco nos permitiera hacer una gira. Eso era todo, y gracias. Con eso nos dábamos por satisfechísimos . Luego, tras las apariciones en Esta noche y Si yo fuera presidente los espacios televisivos de Fernando García Tola entre los años 1981 y 1984 y el imprevisto éxito minoritario y lento, para connoisseurs del elepé Las Mandrágora (1981), junto a Javier Krahe y Alberto Pérez, las buenas ventas de Juez y parte (1985) y el impulso increíble del doble álbum en vivo de 1986 –Sabina y Viceversa en directo, Joaquín Sabina comenzó a ser una figura popular, con su nombre en boca de todos y, lo más importante: sus canciones eran apreciadas tanto por un público siempre creciente que se identificaba con ellas, como por sus compañeros, que no dudaban en solicitarle letras. Dando lugar a situaciones tan chocantes como que si la Orquesta Mondragón había sido referente esencial para moldear sus primeras aproximaciones al rock, luego fue Javier Gurruchaga quien le pediría composiciones. Sabina aprendió por entonces que la única manera de encontrar la gran canción que anhelaba era trabajando, forzando a las musas, no esperando que llegaran. Corrigiendo sin descanso. Con horarios poco convencionales, pero echándole horas.

Así encaró la última década del siglo XX, espoleado por el éxito popular e instalado en un piso en los alrededores de la plazo de Tirso de Molina, a las puertas del barrio madrileño de Lavapiés. Donde compone y acude a casa de su vecino Pancho –soltero por entonces, mientras que Joaquín había sido padre por vez primera en enero de 1990–, que vive en el número uno de la cercana calle de San Bruno, para pasarle letras, trabajar en las músicas o rematar canciones. A veces los dos solos, en otras ocasiones con el recién incorporado al equipo creativo Antonio García de Diego, que cada día irá adquiriendo un papel mayor y formará parte del núcleo duro en el que se apoya. Sus músicos de confianza. En ocasiones, de guardia.