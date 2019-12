E

n reconocimiento de la ocasión que nos reúne, quiero agradecer a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura; a Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; a mi querida y admirada amiga Ana García Bergua; a mi querido y admirado Alberto Ruy Sánchez, con quien he tenido la curiosa fortuna de compartir algunos de los momentos más celebrables de mi vida de escritora; por supuesto, al jurado, anónimo para mí, y, agradecer también, con especial consideración, a todos y cada uno de ustedes que, lejos de ser el desocupado lector a quien Cervantes dedica Don Quijote, me acompañan este mediodía del 26 de noviembre de 2019 a recibir, en la Ciudad de México, esta inesperada, aunque bienvenida, Medalla de Bellas Artes.

He pasado los 72 años que llevo en el mundo deshojando margaritas. Me quiere, no me quiere , empecé por preguntar, cronológicamente, circunstancialmente, de cada persona a mi alrededor. Como es natural, la primera víctima de semejante cuestionamiento fue Mamá; me quiere, no me quiere , preguntaba yo en silencio, temerosa de hacerlo como no fuera cabizbaja, aunque a veces, quizá las más, el pétalo positivo se prendiera entre las yemas de los dedos para convencerme de que sí, de que Mamá me quería.