Mónica Mateos-Vega y Juan Carlos G. Partida

Enviada y corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2019, p. 2

Guadalajara, Jal., La edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) se inició este sábado con un matiz político debido a las quejas y reclamos dirigidos al gobierno federal por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y del presidente del Patronato del encuentro, Raúl Padilla, quienes en sus discursos, en la ceremonia inaugural, señalaron que es momento de una redefinición de prioridades, tanto en las políticas, como en el presupuesto .

La FIL es el foro de debate de ideas por excelencia, dijo el gobernador: “aquí no podemos guardar silencio cuando se pretende imponer una idea monolítica de lo que significa lo nacional. El futuro de México se debe construir en la lógica de la pluralidad y el respeto a quienes piensan distinto, a nosotros, partiendo de la premisa de que nuestro silencio hoy, por miedo o por displicencia, nos cobrará una terrible factura mañana.

“Es buen momento para exponer con claridad y de frente lo que muchos cada vez más pensamos, pero que sólo lo hablamos en privado. Tres ejemplos al respecto: las declaratorias de guerra a la delincuencia fueron un fracaso, sí. Pero vamos a hundir al país si pensamos que a quienes quieren someternos generando miedo hay que darles un abrazo.

“Había que desmantelar el viejo régimen, sí. Pero cometeremos un error histórico si justificamos la destrucción del orden institucional y de derecho a partir de la premisa de que nada funciona.

“Era urgente separar el poder económico del poder público, sí. Pero vamos a colapsar nuestra economía si profundizamos la desconfianza y el temor en el sector privado simulando una relación estrecha que se limita a actos protocolarios con las cúpulas.

El debate de ideas enriquece

Aquí cabe la pregunta: ¿expresar nuestras ideas nos pone en un escenario de confrontación con el presidente de México? Creo que es justamente lo contrario. Queremos ayudar al presidente a transformar a México, pero eso sólo puede lograrse si todos entendemos que el debate de las ideas enriquece la democracia, que lo nacional se construye también desde lo local.

Alfaro dio su discurso frente invitados como la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, a quien en varias ocasiones se anunció que iba en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador continuó: quienes rehuyen el cuestionamiento y el diálogo franco prefieren evitar asistir a actos como este (...) Vamos a hacer lo que nos toca para que el gobierno nacional corrija el rumbo en agendas fundamentales No más silencio, no más cabezas agachadas. Eso no le sirve a México. Ese no es el espíritu de la FIL .

Padilla, quien al igual que Alfaro formó parte de la pasada campaña electoral de Ricardo Anaya, candidato a la presidencia del país de la coalición Por México al Frente, reconoció que en sexenios anteriores la educación, la ciencia y la cultura “no fueron prioridad. Esperaríamos que ahora que se despliegan fuertes impulsos transformadores en el país estos rubros fueran el principal pivote del desarrollo nacional.

“Compartimos el propósito de llevar al educación superior al mayor numero de jóvenes y de brindar apoyos a los sectores más vulnerables, pero justamente por ello resulta difícil entender que, para efectos prácticos, en el presupuesto federal se recorte el financiamiento a las universidades públicas y se frene su capacidad de crecimiento y mejora de calidad.