El pasado 19 de noviembre se hizo una visita de verificación que generó la suspensión de la obra por las violaciones al reglamento de desarrollo urbano y que no se subsanó en la rectificación una vez que ingresó por ventanilla única la manifestación de construcción.

Autorizado en la pasada administración y registrado como un proyecto amparado bajo la norma 26, los trabajos realizados no coinciden con los establecidos en la citada regla y tampoco cuenta con los permisos correspondientes.

Ante la incidencia en la violación a las normas de construcción de inmobiliarias en Iztacalco, el alcalde Armando Quintero Martínez anunció que seguirán firmes en las revisiones y supervisión de ese tipo de obras.

Expuso que no sólo se han encontrado proyectos irregulares en Granjas México, también se verifican colonias como Santa Anita, Agrícola Pantitlán y otras donde ha habido un desarrollo depredador que ha afectado la calidad de vida de los iztacalquenses .