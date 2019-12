Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2019, p. 30

Mujeres del Frente Nacional para la Sororidad y defensoras digitales se manifestarán frente al Congreso local para exigir a los legisladores que no retrasen la votación, discusión y aprobación de la conocida como ley Olimpia, con la que se pretende incrementar sanciones penales de cuatro a seis años –y con agravantes hasta nueve– de prisión para quienes difundan en redes sociales o páginas electrónicas imágenes con contenido íntimo sin consentimiento.

Se trata de reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, llamada ley Olimpia, luego de que mujeres que pertenecen a 20 organizaciones de diferentes entidades presentaron ante autoridades y legisladores casos de feminicidios cuyas víctimas padecieron violencia digital, considerada por las activistas como un delito.

Paulina Zepeda, integrante del frente, dijo que es importante que se legisle sobre el derecho al olvido, luego de que contenido íntimo de mujeres subido por sus ex parejas a algún medio digital tiene repercusiones no sólo en el contexto familiar y afectivo, sino en el ámbito laboral, porque existen casos de jóvenes que fueron despedidas de sus trabajos y boletinadas, pues no encuentran otro empleo.