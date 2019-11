Durante su participación en el Ted Talk, o conferencia, Más allá del VIH , organizado por Grupo Impulse y 100% Positivo, añadió que también entre algunas enfermeras y médicos persisten percepciones como que las mujeres portadoras del virus no deberían embarazarse porque ponen en riesgo la salud y vida de sus hijos. A pesar de que hace más de 10 años tenemos muchísima evidencia de que una mujer que utiliza tratamiento y tiene una carga viral indetectable se puede embarazar sin el menor riesgo de transmisión para su hijo ni durante el embarazo, parto y lactancia .

Por medio de redes sociales todavía se propagan datos erróneos como que el condón no sirve para prevenir el VIH porque el virus es más chiquito que los poros del látex, o videos donde se dice que el sida no existe y en realidad son inventos de las farmacéuticas , dijo el activista Ricardo Baruch.

En el acto realizado en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora el primero de diciembre, Hugo Valdez, del movimiento 100% Positivo, destacó que el VIH no distingue preferencia sexual, educación ni nivel socioeconómico.

Si seguimos pensando que educación sexual sólo es procreación estamos un error , dijo. Destacó el caso de la activista Silvia Carmona –quien también participó en el acto– y narró que adquirió el virus por medio de su esposo.

¿Cuántas parejas hay en donde el hombre vive todavía una etapa de bisexualidad y no le dice a la esposa? Mientras, ella piensa que vive en un matrimonio idóneo, no se protege y el marido está teniendo relaciones no sólo con mujeres sino en algunos casos con hombres , dijo Valdez.

Alejandro Reyes, director de Grupo Impulse, expuso que han aumentado los casos de jóvenes entre 15 y 21 años que son portadores de VIH, por lo que urgió a que se implemente en las escuelas educación sexual integral.