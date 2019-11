Ana Langner

La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, negó que por su causa no se llevara a cabo el VI Congreso Nacional extraordinario ayer, en el que se acordaría un plan de trabajo para tener un padrón confiable y renovar la dirigencia del partido.

En un video, Polevnsky expresó que no fue la falta de su firma a la convocatoria previo a cumplirse el plazo para su emisión y publicación, como lo dio a conocer la semana pasada la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sino que no fue aceptada su propuesta para el Congreso Nacional y no hubo más reuniones para trabajar en los temas.

Añadió que el pasado 24 de noviembre recibió por parte de la citada comisión, a cargo de Héctor Díaz Polanco, un documento en el cual planteaba que la presidente del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján le envió a esta comisión un documento de propuesta para el Congreso Nacional.