“Es más, hasta les puedo decir que (Trump) me dijo: ‘Piénselo y si me necesita, llámeme’. Entonces, no le he llamado”, señaló.

En otra plática, añadió, me dijo: Quieren que nos enfrentemos, quieren que yo pelee con usted y yo no quiero eso . Y le contesté: ni yo tampoco. Entonces no va haber pleito. Por lo tanto confió en la amistad que fomenta con su homólogo, en la diplomacia y en la persuasión para alcanzar un acuerdo. Expresó que nadie en México quiere una intervención extranjera; recordó que el hecho más reciente al respecto ocurrió en 1914, por lo que no se podría permitir ni aceptar quienes lo piden.

No he engañado a nadie

En cuanto a la convocatoria que han lanzado distintos grupos opositores –incluso integrantes de la familia LeBarón– para marchar mañana en contra del plan de seguridad, el mismo día que conmemora su primer año de gobierno, el Presidente subrayó que aunque haya nostalgia de algunos de volver a la estrategia fallida de la guerra contra el narcotráfico, la vía es atender las causas de la violencia.

En ese punto declaró: no he engañado a nadie , porque desde los tiempo de campaña (electoral), agregó, dejó en claro que no enfrentaría el mal con el mal.

Por tanto, quienes sostienen que era mejor lo que se aplicaba antes, están en su derecho de expresarlo, sin pedir permiso, nada más que se informe . Los opositores a nuestro gobierno, agregó, “los conservadores tienen todo el derecho de manifestarse porque nosotros garantizamos el derecho a disentir y estamos construyendo una auténtica democracia…Hay libertades”.