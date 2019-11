Peticiones: seguridad, empleos y cárcel a corruptos (se que se está trabajando en ello, hay pocos resultados, pero se están logrando gradualmente). Sobre cambios al gabinete creo que es un gran equipo de trabajo; se fueron los que no pudieron con el paquete de la #4Transformación y así se debe quedar.

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 10 mil 985 personas. En Twitter, 10 mil 465; en El Foro México, 520. No fue posible hacerla en Facebook por razones técnicas. A continuación, algunas opiniones.

El Foro México

Que se evite derramamiento de sangre y haya paz para un crecimiento significativo en lo político, económico y social.

Mario Gijón Barragán / Nezahualcóyotl.

Es difícil decidir las prioridades del siguiente año. Son tantas las necesidades y están tan fracturadas muchas estructuras que me conformo con que dé continuidad a los planes y proyectos que ya se comenzaron.

Elizabeth Cuesta Hernández /CDMX

Tal como dejaron el país los prianistas, todo requiere mejorar, pero es necesario seguir combatiendo la corrupción, reactivar la economía y buscar la seguridad en la República.

Federico Martínez /Naucalpan

El empleo bien pagado y productivo para todos es la mejor cura para la seguridad y concordia.

Agustín Chávez /Corregidora, Qro.

Lo de la seguridad no depende del Presidente. Mientras los gobernadores no hagan su chamba el problema seguirá. Pero cárcel a los corruptos sí está en sus manos. Adelante, Presidente.

Ricardo Topete Arellano /Los Altos, Jal.

Disminuir la inseguridad y debilitar al crimen organizado, con esto será un país más seguro y la inversión fluirá más.

Ignacio Rojas / Querétaro.

Que siga adelante, no obstante tanta calumnia de la derecha; el Presidente tiene el apoyo de millones en el país y tomará tiempo para que veamos el cambio que queremos, así que paciencia y no perder la esperanza.

Águeda Hernández Saldívar /CDMX

La corrupción es un mal endémico de los gobiernos prianistas-perredistas que desafortunadamente heredó el gobierno de AMLO; si en este segundo año se combate a los saqueadores del país habrá más confianza de que las cosas marchan bien.

Ladislao Arias / Cdmx

Es claro que el ambiente de inseguridad no será erradicado pronto. Lo importante es tener una estrategia para enfrentarla; estoy convencido de que los frutos de lo que hoy se implementa tardarán y serán paulatinos. También, es claro que los corruptos deben ir a la cárcel, hay miles pululando tranquilamente por el país; sin embargo, no es fácil porque esos corruptos dejaron un entramado jurídico-legal para no ser tocados ni con el pétalo de un citatorio. Ejemplo: Fox, símbolo frivolidad y derroche.

Javier Mireles Ortiz /Sn Fco del Rincón, Gto.

