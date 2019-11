▲ Pese a los constantes gritos de ¡eeeh, puto! que la porra americanista lanzó al portero de Tigres el jueves, el árbitro Fernando Guerrero no aplicó el protocolo contra actos discriminatorios. Foto @ClubAmerica

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2019, p. a11

El árbitro Fernando Guerrero se pasó de listo al no aplicar el protocolo contra actos discriminatorios en el partido de cuartos de final entre América y Tigres, dijo el ex silbante Bonifacio Núñez. La Federación Mexicana de Futbol está gastando muchísimo dinero para erradicar el grito y este señor no actuó como correspondía, eso genera suspicacias y mancha el trabajo de quienes sí hacen un buen arbitraje , indicó.

Guerrero desató polémica debido a que el jueves no siguió el protocolo contra actos discriminatorios pese a que el grito ¡eeeh, puto! , por el que la FIFA ha sancionado a México, resonó en el estadio Azteca en varias ocasiones cuando el arquero de Tigres despejó el esférico.

Este señor se limpió la nariz y los oídos con el protocolo. No puede saltarse una disposición, porque no es una recomendación que emanó la Federación Mexicana de Futbol. Habrá que preguntarles a la FMF y a la Comisión de Arbitraje ¿qué van a hacer con este silbante? , señaló.

De acuerdo con el reglamento, al primer acto de discriminación se debe emitir un mensaje con el sonido local, en caso de que se repita la agresión el árbitro debe detener el partido por dos minutos. El tercer punto del protocolo indica que el silbante debe mandar a los jugadores al vestidor por cinco minutos y en el caso más extremo el duelo será suspendido y el estadio vetado.