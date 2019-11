▲ Luego de que el gobierno federal no les dará recursos por ser una asociación civil, Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano, informó que recurrirán a la colecta para poder llevar a deportistas, entrenadores y funcionarios a la justa veraniega. Foto @COM_Mexico

Padilla Becerra confirmó lo que era un secreto a voces. “Este año no nos dieron dinero y lo entendemos. Ana Guevara dijo que no puede destinar recursos al COM por ser una asociación civil y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados.

Los 23 padrinos como los llamó Carlos Padilla Becerra tuvo ayer a su primer benefactor con el millón de pesos de Olegario Vázquez Raña, presidente vitalicio del organismo olímpico, quien presidió la Asamblea General Ordinaria en la que se hizo el anuncio en el salón Presidentes del COM, donde no hubo acceso a los pocos medios de comunicación ubicados en el lobby con una pantalla que falló en imagen y sonido.

No queremos estar en discusiones, estires y aflojes, tampoco entrar en polémica y ningún pleito con Ana. No vamos a depender del dinero público y los trabajadores del COM tienen asegurado su aguinaldo , puntualizó Padilla, quien concluirá su mandato el siguiente año y aunque se le preguntó si buscará otra relección para el ciclo a París 2024, sonriente contestó, vamos paso por paso, primero Tokio 2020 y ya veremos .

Autonomía y dignidad

Comentó que no era la primera vez que el COM no recibe presupuesto del gobierno, ya que también se dio en las administraciones de la Conade con Raúl González, Nelson Vargas, Alfredo Castillo y ahora Ana Guevara.

Dos horas de proclamas sobre autonomía, dignidad y unidad del COM ; reformas estatutarias para las elecciones del Comité Ejecutivo con votación secreta cargo por cargo para el siguiente año, el cual generó discusiones de ética, moralidad y probidad entre Ivar Sisniega, Jesús Mena, Felipe Muñoz y Antonio Lozano, que provocó la salida de varios directivos durante la asamblea y ni se quedaron para la foto oficial en la plaza de Banderas.

Sisniega propuso hacer públicos los criterios de selección para la justa olímpica japonesa, lo cual fue apoyado por Padilla para evitar futuras confrontaciones como los hubo en los Panamericanos de Lima , luego agregaría que los selectivos serán públicos y no cerrados co-mo se dio en clavados que generó malestar entre algunos competidores .

Antes se rindieron homenajes póstumos a Enriqueta Basilio –acudieron sus hijos Mario, Oliver y Quetita–, así como el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de México 1968; Felipe Espinosa, miembro permanente del organismo, y Guillermo Steta, presidente de la Federación Mexicana de Polo.