Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2019, p. 3

Madrid. El tenor español Plácido Domingo dijo vivir una pesadilla desde que fue acusado en agosto por varias mujeres de acoso sexual, según una entrevista publicada ayer por el diario español El Confidencial.

Me he sentido juzgado, sentenciado y condenado por anticipado. Pero no he sido acusado de ningún delito (...) Continúo trabajando, estudiando, ensayando y actuando. Esto me da la serenidad que necesito para afrontar esta pesadilla , agregó.

El famoso cantante –quien ha dirigido algunas de las óperas más prestigiosas del mundo– fue acusado por al menos 20 mujeres de besarlas a la fuerza, agarrarlas o acariciarlas en incidentes que se remontan al menos a los años 1980.

Varias de las mujeres dijeron que intentó presionarlas para que tuvieran relaciones sexuales con él, y que a veces tomaba represalias profesionales cuando rechazaban sus insinuaciones.

El cantante, de 78 años, ha negado férreamente esas acusaciones.