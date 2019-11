Recordó que en sus más de 40 años como opositor nunca optó por ese camino. Luché 40 años por la justicia antes de llegar a la Presidencia, un poco más, y nunca optamos por la violencia. Nos robaron la Presidencia, que no fue poca cosa, y no se rompió un vidrio, pero cada quien tiene también su manera de actuar .

Es muy lamentable y desde luego reprobable que sucedan estas cosas, más cuando interviene el Poder Judicial y hay antecedentes de que no se brindó protección, que no hubo apoyo; al contrario, se dejó en libertad al agresor .

El mandatario aseguró que actualmente se aplica una limpia en el Poder Judicial. Me consta que están siendo castigados jueces magistrados, ministros, como no había sucedido antes , señaló en conferencia de prensa.

No obstante, manifestó su confianza en que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, tome cartas en el asunto.

Al referirse al asesinato de Abril Pérez, quien había denunciado ante un juez que temía por su vida por las amenazas y violencia sufridas de parte de su ex esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es reprobable que no se haya brindado protección a la víctima y se dejara libre al agresor.

Insistió en que su recomendación es que se proteste sin violencia y una alternativa con buenos resultados es la desobediencia civil. Ahora en las manifestaciones que se están dando en otros países hay conciertos, hay otra manera también de expresarse. No estoy cuestionando nada, estoy expresando de que no tiene por qué haber violencia, no se requiere. La vía pacífica es lo más eficaz que puede haber y es una fuerza muy poderosa .

Recordó que a Martin Luther King lo metían en la cárcel porque se pasaba un alto y luego el mismo gobierno pagaba su fianza para que saliera, pero él decidía permanecer ahí como una forma de protesta; recomendó leer Desobediencia civil, de Henry David Thoreau.

Por separado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que los jueces están bajo la lupa de esta dependencia. Estoy muy molesta en lo personal , porque el caso de Abril sí tuvo consecuencias negativas, pese a que la víctima alertó al juez sobre los riesgos a su integridad.