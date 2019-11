Arturo Sánchez Jiménez

Viernes 29 de noviembre de 2019

A unos días de que se cumpla un mes del paro de labores iniciado el 4 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una asamblea de profesores de la institución demandó a las autoridades universitarias que atiendan de inmediato las demandas de las estudiantes que exigen la competente atención a las denuncias por violencia de género y la erradicación de la violencia machista.

En una carta enviada al rector Enrique Graue Wiechers, al Consejo Universitario y al director del plantel, Jorge Linares Salgado, un grupo de académicos señala: Deseamos volver a nuestra vida académica: dar clases y que nuestras alumnas y alumnos no pierdan el semestre. Sin embargo, somos conscientes de que si las autoridades no se sensibilizan y no atienden las demandas con urgencia y sincera voluntad, difícilmente regresaremos a nuestras actividades cotidianas .

De acuerdo con la denominada Asamblea Autónoma de Profesores de la FFL, las demandas son justas y necesarias pues se vive una situación preocupante en la institución por la violencia de género.

En tanto, en el plantel, si bien la mayoría apoya el fondo de las demandas de las estudiantes que iniciaron el paro, entre una parte de la comunidad hay descontento por la prolongación del paro.