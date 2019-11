S

i la enorme diversidad en la obra de Michael Löwy (1938) –sociólogo y filósofo brasileño afincado desde hace años en Francia− se explica por sus heterodoxos orígenes y trayectoria, su enfoque marxista y contenido militante se debe a sus propios compromisos políticos. Löwy que estudió con Lucies Goldmann y Nicos Poulantzas y quedó influenciado por E. Mandel, otro gran marxista de la época y escribía sobre temas tan diferentes como epistemología ( ¿Qué es la sociología del conocimiento?, 1991), teología de la liberación ( Guerra de Dioses. Religión y política en América Latina, 1996) o arte ( La estrella de la mañana: surrealismo y marxismo, 2000), descubrió al socialismo a los 16 años leyendo a Rosa Luxemburgo haciendo suya –y retrabajando y recontextualizando− su clásica disyuntiva socialismo o barbarie del Folleto Junius (1915), donde esta rechazaba la fe en historia lineal −algo que encontraría más tarde su madurez con Benjamin ( Aviso de incendio, 2005)−, un planteamiento profético , que después, con el nazismo, llegó a niveles inimaginables para ella y que hoy resalta frente al espectacular auge de la barbarie moderna : la extrema derecha (bit.ly/33uNBZv).

2. Tras criticar y distanciarse tanto del socialismo realmente existente y su burocracia, como del optimismo socialdemócrata con su creencia en el progreso inevitable y abrazando al marxismo hereje de Benjamin y Lukács –demostrando también que incluso para Lenin, Trotsky y Luxemburgo lo único inevitable en ausencia del socialismo era el barbarismo ( On changing the world, 1993)−, Löwy se volvió un proponente del Socialismo del siglo XXI , revolucionario y libertario que está en una relación de continuidad y ruptura con el pasado (bit.ly/2rlRG54). Apuntando al capitalismo y su insaciable crecimiento como responsables por la devastación actual y aún mayores desastres por venir y urgiendo a reorganizar producción y consumo con criterios exteriores a éste (bit.ly/2OmcTET), subraya que la consigna de Luxemburgo sigue actual, pero que igual −como remarcaba Mandel− “la disyuntiva para la humanidad en el siglo XXI ya no sería, como en 1915, ‘socialismo o barbarie’, sino ‘socialismo o muerte’” (bit.ly/2DlZB57), e incluso frente a la dramática crisis ecológica ecosocialismo o destrucción de vida en el planeta .