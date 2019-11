Ana Langner

Periódico La Jornada

Viernes 29 de noviembre de 2019, p. 14

Madres y familiares de centroamericanos desaparecidos en su tránsito por México pidieron a las autoridades mexicanas dejar de maltratar a nuestros migrantes y no ser fieles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificaron de persona inhumana que nada entiende de las necesidades del pobre.

María Elizabeth Martínez, originaria de Honduras, forma parte de la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos 2019, que inició su recorrido en territorio nacional el pasado 15 de noviembre en Chiapas.

Busca a su hijo Marco Antonio Amador Martínez, desaparecido en 2014 en Tamaulipas. Entre lágrimas pidió al gobierno mexicano ponerse el corazón de una madre que está sufriendo. Queremos respuestas de nuestro familiar, por favor ya no nos atormenten. A nuestros migrantes los están haciendo como una mercancía y son humanos igual que ustedes , pidió.

“Por favor (…) ya no los sigan maltratando (…) déjenlos pasar, abran la frontera. Ya no estén fieles con Trump, es una persona inhumana. Él es millonario y nosotros pobres; él no sabe de la necesidades que el pobre pasa y el por qué se viene de nuestros países”, dijo en una rueda de prensa organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano.