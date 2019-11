Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Viernes 29 de noviembre de 2019, p. 11

El Ministerio Público federal reservó por cinco años el contenido de las dos carpetas de investigación en las que se indaga y por las cuales se solicitaron órdenes de captura en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, al considerar que se vulneraría la posibilidad de sancionar a otros ex servidores públicos relacionados con los presuntos sobornos que entregó la constructora Odebrecht al ex funcionario.

Por otra parte, un tribunal colegiado en materia penal declaró infundados los recursos de queja presentados por Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario, y su esposa Marielle Helene Eckes, en contra de la negativa de un juez federal deaceptar datos de prueba parademostrar que no cometieron algún delito por el caso de sobornos de Odebrecht.