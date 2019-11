Sobre el particular, el diputado Enrique Ochoa Reza, ex presidente del PRI e integrante de la Comisión de Justicia, expuso la razón de su voto en contra del documento: Voté en contra porque hay violaciones al debido proceso, y la Comisión de Justicia debe ser el primer garante del debido proceso. El juicio político tiene dos posibles castigos: la destitución o la inhabilitación, y, en el caso de Robles, ella ya no es funcionaria y ya fue inhabilitada. Además, una de las acusaciones se remite a cuando ella era secretaria de Desarrollo Social, ya pasó más de un año de que dejara dicha función, y por lo tanto ya prescribió. Tratan de hacer leña del árbol caído. Lejos de hacer justicia parece una persecución política .

Y más tarde, al darse a conocer la conformación de la Sección Instructora, con Pablo Gómez Álvarez (presidente), Martha Patricia Ramírez Lucero (secretaria), Ivonne Liliana Álvarez García (integrante) y Ana Ruth García Grande (integrante), se generó la polémica desde las filas del PAN.

Con encono, Laura Rojas, quien preside la mesa directiva, Juan Carlos Romero Hicks y Raúl Gracia, reprocharon el inexistente respeto a la proporcionalidad de los partidos políticos ya que a pesar de que el PAN se mantiene como la segunda fuerza en el Congreso –con 22 por ciento de los escaños– fue desplazado por la mayoría encabezada por Morena.