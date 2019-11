Los manifestantes demandaron a las autoridades que se compartan los beneficios y la derrama económica que detonarán las instalaciones, sobre todo a vecinos y transportistas de la zona.

“Habíamos llegado hace 15 días al acuerdo de que íbamos empezar a laborar; lo único que había quedado pendiente era lo de las tarifas y que no iba a empezar nadie que no fueran transportistas locales (sic). Y resulta que ahora no tenemos respuesta y no nos contestan”, explicó Juan Ortiz Granados, vocero de la federación.

Destacó que desde hace seis meses transportistas de Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Morelos, contratados por conducto de intermediarios, trabajan en la obra desplazando a los camioneros de la zona.

Los manifestantes no fueron atendidos por autoridad alguna, por lo que anunciaron que mantendrán el plantón, que continuaba al cierre de esta edición.