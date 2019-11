En el pleno cameral se sucedió una catarsis variopinta en torno a la reforma constitucional. María del Carmen Bautista (Morena) consideró que la consulta popular es una herramienta de la democracia directa que empodera a los ciudadanos.

No obstante, el panista Raúl Gracia, crítico del actual gobierno, no modificó el sentido de sus argumentaciones y fustigó el hecho: la declaratoria de la reforma constitucional es mucho más grave y peligrosa de lo que era hace unos meses, ya que han tomado el control de la Corte (SCJN) y van por el del órgano electoral (INE). No a la revocación como un instrumento del socialismo para aferrarse a un poder dictatorial .