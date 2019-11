El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que pese al ambiente poco afortunado entre éste y la Cámara de Diputados, no quiere pleitos y buscará por la vía conciliatoria resolver el despropósito de la colegisladora de reducir las dietas de los senadores, además de restarles facultades en materia de nombramientos.

En el Senado, recalcó, los legisladores no perciben otros ingresos que sí tienen los diputados, pero ya hay bastantes pleitos y no queremos un desencuentro entre las dos cámaras. Me niego a eso y vamos a intentar resolver el diferendo de la manera más tranquila .

Hizo notar que no sólo les bajan las dietas, pues con una reforma al primer párrafo del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT) les quitan la facultad de ratificar al responsable de este órgano, que no se ha dictaminado porque no hay acuerdo entre las fuerzas políticas. La minuta llegó al Senado el 30 de abril, firmada por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna.