Del primer tema, el Presidente fue enfático acerca del valor de la honestidad y ponderó esa característica incluso por encima de la experiencia o los conocimientos, con el argumento de que hay quienes estudiaron doctorados en universidades del extranjero pero en el gobierno no hicieron más que bolsear al pueblo y firmaban todo para mantener, por ejemplo, salarios de hasta 400 mil pesos mensuales. Resultaron charlatanes, corruptos y sin decoro, aseguró.

Hacia el final de la conferencia de prensa matutina un reportero le preguntó por qué Carrizales no aprobó las evaluaciones cuando se le propuso para otros cargos en el sector energético, y el mandatario señaló: Pues son otras instancias, pero pasó la prueba en Presidencia y resulta que a mí me toca nombrarlo .

En un país donde por muchos años el principal problema fue la corrupción, insistió, lo más importante es que haya servidores públicos que resistan las tentaciones del dinero.

–¿Y los resultados (en la función pública)? –preguntó una reportera.

–Bueno, (Carlos) Salinas (de Gortari), doctor en Harvard, (es) nada menos que el padre de la desigualdad moderna.

Acerca de la posición de Carrizales, presumiblemente en favor del fracking (fractura hidráulica para aumentar la extracción de combustibles), aseguró que un funcionario público no podría contradecir la posición del jefe del Ejecutivo: “Si no está de acuerdo con eso, es más honesto decir: ‘No coincido y me voy’”.

Cambio de actitud

El Presidente aseguró que ya hay indicios de que la actitud de los servidores públicos ha empezado a cambiar en cuanto a no permitir ni participar en actos de corrupción.

Reiteró que está por aprobarse una Ley de Confianza Ciudadana, para retirar a los inspectores y pasar a un sistema de declaraciones voluntarias.

También reiteró que está en vías de elaboración la Constitución Moral, que si bien no es un ordenamiento legal, será base del diálogo y difusión de valores.

Agradeció el trabajo de las fuerzas armadas porque a pesar de que en el pasado –dijo– fueron expuestas a la guerra contra el narco y a funciones que legalmente no les correspondían, son las instituciones mejor evaluadas de la sociedad.

“Salieron prácticamente ilesas en cuanto a su fama pública y prestigio (…) Con las dos instituciones (Sedena y Marina) nos hacen sentir seguros, que vamos bien”, señaló.