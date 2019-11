Sus pasivos son 11.67 veces el monto de su capital, una relación que en el caso de Aeroméxico se eleva a 14.49 y en Volaris a 13.70, añadió. Si el monto de la deuda respecto del capital fuera una señal de problemas, no somos la compañía que tuviera la mayor dificultad , expuso el ejecutivo de la aerolínea propiedad de la familia del empresario Miguel Alemán Velasco.

No es la aerolínea con más dificultades, afirma director

La firma enfrenta un litigio fiscal en México, del que ya fueron resueltos dos años, pero aun si perdiera el juicio y fuera obligada a pagar el total en disputa, cuenta con la capacidad financiera suficiente para hacerlo, aseguró. No hay ninguna razón para sostener que Interjet va a entrar en bancarrota , insistió.

Interjet reportó ventas por 18 mil 892 millones de pesos en los primeros nueve meses de este año, 12.8 por ciento más que en el periodo comparable de 2018. Aeroméxico tuvo ingresos por 47 mil 439 millones de pesos, 0.3 por ciento más que entre enero y septiembre del año previo; mientras, Volaris facturó 24 mil 286 millones de pesos, un crecimiento de 29.6 por ciento anual, también respecto de los primeros nueve meses de 2018, de acuerdo con datos aportados por Gamero.

Explicó que Interjet no enfrenta el riesgo de dejar de volar a Estados Unidos por un presunto adeudo con la autoridad encargada de la gestión del espacio aéreo en ese país. Estamos pagando y atendiendo el asunto. El endeudamiento es un mecanismo que permite el crecimiento y contamos con un plan de pagos con ellos. No tenemos ningún emplazamiento para cubrir operaciones y ellos mismos no han manifestado que lo haya , añadió.