Alonso Urrutia y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de noviembre de 2019, p. 4

Ante las complicaciones que enfrentan las compañías de la familia Alemán, en especial la aerolínea Interjet, el gobierno intervendrá para evitar cierres, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, informó que mediará en el conflicto con Televisa por la compra de radiodifusoras: hemos ofrecido nuestra intermediación para que lleguen a un acuerdo y no se tenga que ir a tribunales, porque nos lo han pedido y estamos en la mejor disposición de ayudar a conciliar .

Sin embargo, el mandatario precisó que la intervención gubernamental no reditará esquemas del pasado: que se entienda, no significa que se va a utilizar dinero de los mexicanos para rescatar a empresas privadas. No vamos a convertir sus pasivos en deuda pública, que fue lo que se hizo anteriormente con el Fobaproa (rescate de la banca), pero tampoco significa que el gobierno no ayude en todo lo que se pueda, incluso en controversias existentes entre las empresas .

La fallida adquisición de la familia Alemán de las acciones de Televisa en Radiópolis desató un conflicto que derivó en un litigio en tribunales por parte de la empresa de telecomunciaciones. En julio pasado, Alemán y Grupo Coral acordaron la compra de los títulos y fijaron plazos que involucraban pagos entre agosto y septiembre, en los cuales se incumplió la operación que en principio superaba mil 200 millones de pesos, lo que derivó en una demanda promovida por Televisa en octubre.

Maniobra de la televisora para obtener doble pago