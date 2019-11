A

este par de pájaros de cuenta hay que aprovecharlos cada minuto: más vale tenerlos en mano, antes de que sus cientos de canciones se nos vayan volando. Para algunos pueden ser ya un cliché; para otros muchos, dos de los mejores compositores que haya dado la lengua española en el último medio siglo. Pero para Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) y Joaquín Sabina (Úbeda, 1949), los apelativos usuales son molestos; odian ser nombrados cantautores, trovadores e incluso poetas: Somos dos individuos que han hallado en la música y el escribir canciones, esa forma curiosa de unir texto y música, en la que valoramos muchísimo la palabra , dijo en conferencia hace dos días Serrat, quien al lado de Sabina con el espectáculo No hay dos sin tres (tercera gira que hacen juntos de 2007 a la fecha), ofrecerá a partir de este fin de semana en México, cuatro conciertos con lo más exquisito de su repertorio.

Lo que más nos emociona es cantar las canciones del otro: no es muy habitual; y cuando el otro además es un pedazo de maestro que nos ha guiado no sólo a los españoles sino a todos los que comparten la misma lengua, es un lujo , subraya Sabina. Agregó que el montaje 2019 incluye nuevo repertorio, además de sus clásicos, con formas distintas de ser abordados. Aseguró que sigue el humor, que agrupan a buenos músicos pocas veces juntos (las bandas de ambos), animados por la amistad y la fiesta, y recordó que este concierto es distinto al de cada uno solo… Porque aquí sí tienes que ensayar , interrumpe Serrat a carcajadas.

Sobre la situación política de su país, Joaquín dijo sentirse alarmado por la existencia de VOX: “España era uno de los últimos países de Europa sin un partido que tuviera un lenguaje abiertamente de ultraderecha (…). Vivimos un momento muy delicado, no sólo allá sino acá en el Cono Sur; México ha recibido con elegancia a Evo Morales… pero lo que está pasando en Colombia, en Chile… ¡el sur está estallando! En su mayoría protestan porque sus gobernantes no los toman en cuenta: tienen razón”.