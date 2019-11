J

ames C. Scott ( The moral economy of the peasant. Rebellion and subsistence in South East Asia, Yale University Press, 1976) parte de un hecho fundamental en la vida campesina, que plantea con la metáfora de R. H. Tawney: la posición de la población rural es la de un hombre parado con el agua al cuello permanentemente, de tal manera que basta una ola pequeña para ahogarlo ( Land and Labour in China, Beacon Press, Boston, 1966). El temor a la insuficiencia de alimentos ha dado lugar, en la mayoría de las sociedades campesinas precapitalistas, sostiene Scott, a una ética de subsistencia. Aunque la cantidad de arroz que un campesino podía producir estaba en parte en manos del destino, la tradición local de variedades de semillas, técnicas de cultivo y manejo del tiempo, fueron diseñadas a través de siglos de prueba y error para producir los rendimientos más confiables y estables posibles dadas las circunstancias (p. 2). Muchos mecanismos sociales también estaban orientados, en estas sociedades, a limar las olas pequeñas que pueden ahogar a un hombre: patrones de reciprocidad, generosidad forzada, tierras comunales, y otras, estaban destinadas a suavizar las inevitables simas en los recursos familiares, lo que de otra manera arrojaría a la familia por debajo de la subsistencia (p. 3). En la base de las rebeliones campesinas que Scott analiza en el sudeste de Asia está una furia y una indignación que lleva a los campesinos a levantarse en protesta. Si entendemos estos sentimientos, dice Scott, entenderemos lo que he llamado su economía moral: su noción de la justicia económica y su definición operacional de explotación, su visión de cuáles exacciones externas sobre su producto eran tolerables y cuáles intolerables. Los modestos mecanismos redistributivos existentes en esas sociedades, proveen un seguro de subsistencia mínima para los habitantes. Scott dice que Karl Polanyi ( La Gran Transformación) sostuvo, sobre la base de evidencia histórica y antropológica, que tales prácticas eran casi universales en las sociedades tradicionales y servían para diferenciarlas de la economía de mercado moderna. Cita la conclusión de Polanyi: “ Es la ausencia de la amenaza de muerte individual por hambre lo que hace que la sociedad primitiva sea, en un sentido, más humana que la economía de mercado, y también menos económica” (p.5) La seguridad estructuraba también las relaciones con las élites externas. Se trataba, con éstas, de lograr un equilibrio entre transferencias de excedentes campesinos y la provisión de seguridad mínima para el cultivador. Dice Scott:

“La ética de la subsistencia, entonces, está enraizada en las prácticas económicas y de intercambio de la sociedad campesina. Como principio moral, como derecho a la subsistencia, creo que puedo mostrar que constituye el estándar contra el cual las demandas de latifundistas y del Estado sobre el excedente, son evaluadas. La cuestión esencial es quién estabiliza su ingreso a costa de quién. Puesto que el arrendatario prefiere minimizar la probabilidad de un desastre y no maximizar su ingreso promedio, la estabilidad y seguridad de su ingreso de subsistencia es el factor determinante de su evaluación del sistema de tenencia, más que su ingreso promedio o el monto de la cosecha apropiado por el terrateniente. Un sistema de tenencia que provea al arrendatario con un ingreso mínimo garantizado es probable que sea percibido como menos explotador que uno que, aunque le quite menos en promedio, no considere sus necesidades como consumidor como fundamentales… La prueba para el campesino es más probable que sea ‘¿cuánto me queda?’ que ‘¿cuánto me quitan?’” (p. 7)