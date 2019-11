Fiel a la historia de traiciones de su partido, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, apoya una intervención militar de Estados Unidos en México para hacer frente a los cárteles. Guanajuato es uno de los estados con mayor violencia del país, junto con Tamaulipas, gobernado por otro panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El pueblo no se equivoca. Por algo no votó por su candidato a la presidencia, Ricardo Anaya. Imagínenlo en la frontera recibiendo con mariachis a los marines que por órdenes de Trump vendrían a ayudarnos a serenar el país.

El organismo antimonopolios suponía que las empresas Comercializadora IUSA Medidores y Controles y Medidores Especializados habían realizado presuntos actos de colusión en sus ventas a la CFE. Tardaron dos años los sabuesos antimonopolio para descubrir que ambas empresas forman parte del mismo grupo, por tanto, no hay ninguna irregularidad. Otro caso: Profeco y Telefónica Movistar llegaron a un convenio por el que la firma otorgará una compensación de 5 millones 331 mil pesos a más de 40 mil usuarios de telefonía móvil en la modalidad de pospago. El director de Profeco es Ricardo Sheffield. Ayúdenme a sacar la cuenta: según la calculadora de mi cel, corresponderían 125 pesos a cada usuario. El litigio comenzó en 2011. No, pues ¡guau!

AMLO volvería a ganar hoy

Si se repitiera la elección del primero de julio de 2018, ¿por quién votarías? Un rápido sondeo (ver gráfica) realizado ayer a través de Twitter, en el que participaron 10 mil 450 personas, indica que 69 por ciento volvería a votar por AMLO, 16 por ciento por Meade, 13 por ciento por Anaya y sólo 3 por ciento por El Bronco Rodríguez. Un dato puede servir de referencia: de los 56 millones 611,027 ciudadanos que votaron en las elecciones federales, 53.19% lo hicieron por Andrés Manuel López Obrador. El sondeo fue interrumpido antes del tiempo previsto por una invasión de bots.

Ombudsman Social

Asunto: reclaman su ahorro

Hace algún tiempo nos ofrecieron a cinco de mis compañeros y a mí participar con Afore SURA en un programa de ahorro voluntario. La persona que nos dio la presentación hizo énfasis en que en el momento que requiriéramos el dinero estaría a nuestra completa disposición. Sin embargo, esto no fue así; yo he efectuado aportaciones desde mayo y decidí disponer de mis ahorros, pero cuál es mi sorpresa, primero que la App que nos proporcionaron no funciona y además debo iniciar un papeleo. Esto es un evidente engaño.

Twiteratti

Los panistas casi se levantan en armas oponiéndose a crear la Guardia Nacional para combatir los cárteles. No a la militarización, nos van a masacrar , decían. Pero suplican una intervención militar de Estados Unidos con el supuesto de que los cárteles que ellos crearon son terroristas.

