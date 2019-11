Además de su eventual aporte a la resolución del desacuerdo entre particulares, parece positivo que el jefe de Estado retome su función como árbitro en los grandes conflictos nacionales, como sin duda lo es el presente por las dimensiones de los actores involucrados y su peso en el conjunto de la economía nacional.

Por último, no está de más recalcar que esta función de arbitraje se ejerce a petición de los interesados y que, por tanto, no sólo no vulnera la libertad de la iniciativa privada para conducir sus asuntos en sus propios términos, sino que incluso supone una muestra de confianza de importantes integrantes de la comunidad empresarial en la imparcialidad y la buena voluntad presidencial.

Cabe desear, finalmente, que las diferencias entre Televisa y el consorcio dueño de la aerolínea Interjet se resuelvan en los mejores términos posibles y que el papel del Ejecutivo siente un precedente de las bondades del diálogo en éste como en otros ámbitos.