Pedro Roberto Pérez Gómez (del PT) fue más allá y acudió a la Fiscalía General de Justicia de Nayarit a denunciar al edil por la violencia, no sólo política, contra su esposa: Esto (el despido) es la última etapa de una serie de agresiones físicas del presidente municipal a su señora, lesiones sicológicas, graves, calificadas y no calificadas .

Santiago Ixcuintla, Nay., El alcalde de este municipio, Rodrigo Ramírez Mojarro, destituyó a su esposa, Paloma López Barrios, de la presidencia del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y a 10 de sus colaboradoras cercanas, después de que las 11 aparecieron en redes sociales fotografiadas con Any Porras Baylón, considerada potencial candidata a la misma alcaldía en 2021, pero por un instituto político distinto al del edil, quien llegó al cargo por una alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

La mujer, explicó, no pudo acudir a presentar esta denuncia porque se encuentra afectada tanto física como sicológicamente. Es un infierno lo que está viviendo .

A Ramírez Mojarro lo responsabilizó de cualquier agresión que él mismo pudiera sufrir por haber presentado la denuncia en nombre de la afectada.

Margarita Morán (PRD) expresó su solidaridad con López Barrios: Si ella aspira a un cargo público y ese fue su delito, tendrá derecho a defenderse, pero no podemos hacer mucho con las herramientas políticas que tenemos contra su agresor .

Sin embargo, el alcalde reveló ayer que la salida de su cónyuge del DIF fue un acuerdo entre ambos y todos los señalamientos que le han hecho y hasta la propuesta de destituirlo no tienen razón de ser .

Ramírez pidió prudencia y respeto por sus hijos, ya que al menos uno ya sabe leer y ha podido darse cuenta en redes sociales de lo que está sucediendo. Me podrán lastimar a mí sin problema; me pueden quitar la presidencia si quieren, pero mis hijos, que es lo que más quiero, no .