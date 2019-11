Han presionado a autoridades de todos los niveles y no han podido comprobar las acusaciones, que redujeron las ventas de inmuebles en Punta Paraíso, según Lemus.

Aseguró que el legislador y los activistas en favor del medio ambiente no pueden comprobar de manera legal las imputaciones de que se apoderó de terrenos ubicados en zonas federales y de desove de tortugas.

Aceptó haber denunciado por la vía civil a varias personas, entre ellas Indalecio Sánchez Rodríguez, Elvia García Palomera, Israel Landa Miranda, Alfredo Gracia Leal, Érik Saracho y al perredista Duñalds Ventura, a quienes el juzgado cuarto de lo civil con sede en Zapopan, Jalisco, a cargo de María Eugenia Villalobos Ruvalcaba, ordenó embargarles sus cuentas.